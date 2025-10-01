Helsingin Jokerit pelaa tällä kaudella yhdeksän ottelua entisellä Hartwall Arenalla eli nykyisellä Veikkaus-areenalla.

Jokerit kertoi asiasta keskiviikkona. Sen syksyn ensimmäinen Veikkaus-areena ottelu on ohjelmassa 24. lokakuuta, kun vastaan asettuu Joensuun Kiekko-Pojat.

Areenan ja Jokerien väliseen sopimukseen sisältyy optio kaikkien liigapelien pelaamisesta Ilmalassa, mikäli seura nousee ensi kaudeksi SM-liigaan.

Kaikkiaan Mestis-otteluita pelataan areenassa tällä kaudella yhdeksän:

24.10. Jokerit–JoKP

7.11. Jokerit–Ketterä

27.11. Jokerit–IPK

20.12. Jokerit–JoKP

27.12. Jokerit–Kiekko-Vantaa

10.1. Jokerit–TUTO

23.1. Jokerit–TUTO

14.2. Jokerit–RoKi

28.2. Jokerit–Ketterä

– Tätä on odotettu pitkään. Silloin kun lähdimme tuomaan Jokereita takaisin suomalaiseen jääkiekkoon, paluu areenalle oli yksi kulmakivistä, mitä haluttiin toteuttaa. Nyt se on täällä ja todellista, seuran puheenjohtaja ja pääomistaja Mikko Saarni kommentoi tiedotteessa.

Jokerit pelasi edellisen kerran Hartwall Arenalla eli nykynimeltään Veikkaus-areenalla vuonna 2022. Sen areenataival katkesi samalla hetkellä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Jokerit päätti vetäytyä tämän myötä KHL-liigasta.

Helsingin Ilmalassa sijaitseva halli oli pitkään venäläisten oligarkkien ja suvun omistuksessa. Kuvio muuttui, kun kiinteistösijoitusyhtiö Trevian Kasvu LP ky kertoi ostaneensa areenan äänivaltaiset osakkeet.