Helsingin Jokerit ja Hartwall iskevät taas yhteen uuden yhteistyösopimuksen merkeissä, tiedottaa Mestis-seura verkkosivuillaan.
Jokerit palaa ensi viikolla entiselle Hartwall-areenalle, eli nykyiselle Veikkaus-areenalle. Seura tiedotti tiistai-iltana myyneensä lauantaina 24.10. pelattavaan otteluun Joensuun Kiekko-Poikia vastaan peräti 8 255 lippua, mikä tarkoittaa uutta Mestiksen yleisöennätystä.
Torstaina helsinkiläisseura kertoi, että Jokerit ja Hartwall palaavat myös yhteiselle pelikentälle. Hartwall toimi Ilmalan areenan nimisponsorina sen avaamisesta 1997 aina Venäjän hyökkäyssodan alkuun saakka.
Ikonisena kaksikkona tunnetut suomalaisbrändit aloittavat kaudella 2025-2026 yhteistyön, jota kuvaillaan "monin tavoin merkittävänä molemmille osapuolille". Hartwallista tulee Jokerien virallinen juomatoimittaja.
– Jokerit yhdistettynä meidän brändeihin on iso ylpeydenaihe meille Hartwallilaisille, kommentoi Hartwallin asiakkuusjohtaja Jukka Routala.
Jokerit ilmoitti myös pelaavansa kaikki tämän kauden ottelunsa Veikkaus-areenalla legendaarisissa sinissä peliasuissaan. Jokerien on määrä pelata Ilmalassa ainakin yhdeksän ottelua.