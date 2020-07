Nyt puhuu toimitusjohtaja, jonka ravintolan edustalla sattunut tappelu johti nuoren kuolemaan – nykyrajoituksilla varjopuoli: "Järjestyshäiriöt ravintolan lähellä lisääntyneet selvästi"

Video: Millainen on tyypillinen, suomalainen ravintola-asiakas? Tässä Kaivohuoneen toimitusjohtajan näkemys!

Aukioloaikoihin puuttuminen vähensi ihmisten turvallisuutta

– Ymmärrän kyllä nämä väkimäärärajoitukset ja niitä koskevat asiat, mutta tätä viimeisintä, eli sitä, että ravintoloiden on sulkeuduttava viimeistään kello 2 – minun on hyvin vaikea ymmärtää, miten se paransi suomalaisten turvallisuutta. Päinvastoin, minun mielestäni se heikensi sitä, Raunio toteaa painokkaasti.

Toimitusjohtaja viime viikonlopun tapahtumista: ”Esitän syvimmät osanottoni”

Nuorison keskuudessa tapahtuvia järjestyshäiriöitä on tapahtunut koronakevään ja alkukesän aikana harmillisen paljon.

– Kyseisen illan aikana meillä on ollut kaksi pienempää järjestyshäiriötä, joista osapuolet on poistettu. Ilmeisesti jompikumpi näistä on jatkanut ravintolan läheisyydessä nujakointia.