Nyt puhuu Red Bull -pomoa väärinkäytöksistä syyttäneen naisen ystävä – "Hän on todella peloissaan"

– Hän on todella poissa tolaltaan, todella vihainen, todella peloissaan ja todella yksinäinen. Ihmisten, jotka eivät ole hänen kengissään, on mahdotonta ymmärtää, millaista tämä on hänelle, ystävä jatkaa.

– Hänen on vaikea ymmärtää, miten riippumattomassa prosessissa on päädytty tällaisiin johtopäätöksiin ja sitä seuranneisiin toimenpiteisiin. Se, kuinka poissa tolaltaan hän on, on järkyttävää, mutta ei yllättävää. Hän tuntee, ettei häntä ole kuultu, ja että prosessi on ollut täysin epäoikeudenmukainen. Se, mitä hän on tehnyt, on vaatinut rohkeutta. Ja valitettavasti hän tilanne on nyt hyvin huono, ystävä sanoo.