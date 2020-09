Nyt puhuu Pekka Kataja: Estin murhayrityksestäni epäillyn valtuutetun vaaliehdokkuuden, syynä kytkökset äärioikeistoryhmiin

Murhan yrityksestä epäiltynä on myös vuonna 1976 syntynyt mies, joka Katajan mukaan toi paketin hänen kotiovelleen ennen pahoinpitelyä. Kataja sanoo katsoneensa miestä ovisilmän kautta ja myöhemmin tunnistaneensa hänet kuvien perusteella.

Kataja epäilee, että teon suunnitteluun on osallistunut vangittujen ohella muitakin.

"Toisen epäillyn jäsenhakemus hylätty joka kerta"

Perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos tviittasi perjantaina, että toinen epäillyistä on erotettu puolueesta ja toisen jäsenhakemus on hylätty yhtä monta kertaa kuin tämä on sellaisen jättänyt.