Nyt puhuu Olli Palolan tyrmännyt maalivahti – "Toimintani näyttää pelkurimaiselta"

SHL tiedotti aiemmin tänään, että jo ottelussa 5+20 minuutin rangaistuksen saanut Armalis on tuomittu myös neljän ottelun pelikieltoon ja noin 2 400 euron suuruiseen sakkoon.

– Sain iskun kylkeeni, suutuin ja löin vastustajaa. Tämä oli valitettavaa, ja tärkeintä on se, että hän (Palola) voi olosuhteisiin nähden hyvin.

– Kirjoitin hänelle niin kuin asia on. Pyysin anteeksi, ja kerroin olevani häpeissäni. Kerroin toivovani, että hän olisi kunnossa, ja sanoin, ettei tarkoitukseni ollut vahingoittaa häntä. Halusin tehdä selväksi, että se, mitä hän teki, ei ollut ok, mutta silti se ei oikeuttanut minun tekoani.

Tapaus on herättänyt lajipiireissä voimakkaita reaktioita, ja kielenkannat ovat olleet varsinkin sosiaalisessa mediassa taas löysällä.

– Kaikilla on oikeus mielipiteisiinsä, kyse on sananvapaudesta. En voi estää sitä, ja jollain tapaa jopa ansaitsen kaiken, koska menin liian pitkälle.

– On paljon ihmisiä, jotka ovat rohkeita nimimerkin takana kirjoittaessaan julkisuudessa olevalle ihmiselle. Silloin voi olla todella kova. Ymmärrän, että ihmiset toimivat tunteen vallassa, ja he haluavat osoittaa tukensa omalle joukkueelleen.

– Suhtaudun saamiini viesteihin tyynesti. Nykyaikana olisi erikoista, jos tällaisia viestejä ei olisi tullut. Se on karmeaa, mutta sosiaalinen media on poistanut rajat. Ihmiset eivät enää tiedä, mikä on hyväksyttävää.