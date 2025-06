Ruotsalaishyökkääjä taklasi törkeästi suomalaista – karu seuraus: "Yksi pahimmista, mitä koskaan nähnyt"

Suomen ja Ruotsin välisessä salibandyn EFT-ottelussa nähtiin kyseenalainen tilanne, jossa Ruotsin Nellie Öhgren taklasi törkeästi Suomen Sofia Mittentagia. Nyt Expressen kertoo, että Mittentag on saanut tilanteen seurauksena aivotärähdyksen.

Itse ottelussa Ruotsi oli vahvempi maalein 7-2. Ruotsi voitti turnauksen ja Suomi oli kolmas. Turnauksen päätösottelussa kohauttanut tilanne sattui kolmannessa erässä. Mittentag peruutti taaksepäin itseään pelattavaksi, kun samalla Ruotsin Öhgren tuli voimalla suomalaista päin. Tilanteesta ei tuomittu rangaistusta ja Mittentag joutui jättämään kaukalon.

Mittentagin seurajoukkue Warbergin päävalmentaja Jonas Gustafsson kertoi Expressenille, että pelaaja voi hyvin. Hän kuitenkin latasi tiukkaa kritiikkiä Öhgrenin tekemälle kontaktille sekä sille, että ruotsalainen jäi ilman rangaistusta.

– Kun tällainen tilanne menee ohi, niin minusta siitä tulee esimerkki sille, että nykyinen tuomarisysteemi ei toimi. Jääkiekko-ottelussa tämä tilanne olisi huomioitu ja siitä olisi tullut päähän kohdistunut taklaus sekä pelirangaistus, Gustafsson sanoi.

– Jos kaksi tuomaria ei näe tällaista tilannetta, niin ehkä tarvitaan ylimääräinen tuomari katsomoon tai joku, joka seuraa ottelua videolta. Itse tilanne on yksi pahimmista, mitä olen koskaan nähnyt naisten puolella, että pelaaja ei tee mitään pääkontaktin välttämiseksi ja jossa juoksu on noin pitkä ja tulee kuolleesta kulmasta. Se tekee käytännössä mahdottomaksi sen, että voisi nähdä kontaktin tulevan. Pitää kuitenkin muistaa, että olen puolueellinen asiassa, kun kyse on yhdestä omista pelaajistani, Gustafsson totesi.

Mittentagin kanssa aiemmin Thorengruppenissa seuratoverina ollut Nellie Öhgren oli jälkikäteen katuvainen.

– Se ei ollut tarkoitus. Sanon hänelle suuren anteeksipyynnön. Menin hänen luokseen heti tilanteen jälkeen kysymään vointia. Kirjoitin hänelle myös jälkikäteen ja kuulostelin tilannetta, Öhgren kertoi.

– Menetin pallon ja olin kaikista kauimpana, joten minun piti juosta nopeasti alaspäin. Hän otti askeleen eteenpäin, kun juoksin ohi. En nähnyt häntä ollenkaan. Se ei ollut tarkoitus.

Öhgren on nähnyt tilanteen jälkikäteen ja hänestä tuntuu, että olisi voinut tehdä toisinkin.

– Olisin voinut kääntyä vasemmalle tai oikealla nopeammin, mutta tilanne meni niin nopeasti, että en ehtinyt kunnolla varoa. Se on helpompi nähdä jälkikäteen, että asioita olisi voinut tehdä toisella tavalla. En ehtinyt ajatella, vaan yritin päästä nopeasti omaan päähän, Öhgren päätti.

Katso tilanne alta olevalta videolta. Jos se ei näy, niin voit katsoa sen tästä linkistä.