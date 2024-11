Hannes Björninen jyrähtää – kovaa tekstiä pelikiellostaan

Örebrota seurajoukkuetasolla edustava Björninen on harmissaan osumastaan Timrån Jonathan Dahleniin ja ruotsalaisen loukkaantumisesta.

– Täytyy myös itse katsoa, miten tilanteen voi pelata paremmin. Nyt kun olen analysoinut, on vaikea sanoa, mitä olisin tehnyt toisin. Tällä kertaa olimme sellaisella linjalla molemmat, että tilanne tapahtui.

Linja hukassa

Björninen on tullut tunnetuksi herrasmiespelaajana, joten pitkä pelikielto on hänelle uusi tilanne. Keskushyökkääjä pääsee SHL:ssä tositoimiin vasta marraskuun lopulla.

– Kaikilla mittareilla tämä on tosi kova rangaistus. Selvittelin ja katsoin SHL:n muita pelikieltoja aikaisemmilta vuosilta. Tämä on minun mielipiteeni, ja voin sanoa sen ääneen. Mielestäni on tärkeää, että näistä puhutaan.