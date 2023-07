Ruotsalaistähti joutui seksuaalisen ahdistelun kohteeksi – kumppanille karmivia viestejä: "Se meni liian pitkälle"

Aluksi sekä Wennberg että hänen perheensä naureskelivat koko jutulle.

– Minua ei haitannut. Mielestäni hän (Alexander) on maailman kaunein ihminen ja nyt maailma on tajunnut sen, hänen vaimonsa Felicia Weeren Wennberg kirjoitti Instagram-tarinaansa aiemmin viime viikolla.

Kommentit ja videot ovat kuitenkin muuttuneet loukkaavammiksi, kun ihailu on vaihtunut luonteeltaan seksuaaliseksi ahdisteluksi. Vaimon mukaan Alexander on saanut nähdä tätä niin TikTokin videoissa, kommenttikentissä kuin hänelle lähetetyissä yksityisviesteissä.

– Minulla on ollut ongelmia käsitellä tätä, koska kannatan naisten ja heidän seksuaalisuutensa edistämistä. On kuitenkin ollut videoita, joissa on ylitetty raja hänen kauneutensa ihailun ja seksuaalisen häirinnän välillä, Wennberg kertoo uudelleen miehensä tilanteesta.

Hän sanoo myös, ettei olisi koskaan hyväksyttävää, että miehet kohtelisivat naista niin kuin Alexanderia nyt kohdellaan sosiaalisessa mediassa.

"Olemme saaneet tarpeeksemme"

Sunnuntaina Wennberg julkaisi toisen jutun, jossa hän pyysi anteeksi sitä, että oli edellisessä julkaisussaan nostanut yhden TikTok-käyttäjistä tikun nokkaan. Viesti oli kuitenkin sama.

– Halusin vain lisätä kontekstia tilanteeseen, josta olemme saaneet tarpeeksemme, ja pyytää ihmisiä pitämään toiveensa omana tietonaan ja puhumaan siitä yksityisissä keskusteluissa eikä paikoissa, joissa me ja muut jääkiekkoperheet näkevät sen, Wennberg lisäsi.

Samaan aikaan Alexander Wennberg rikkoi hiljaisuuden aiheesta puolustaakseen inhottavien viestien kohteeksi joutunutta vaimoaan.

– Mediakoulutettuna ihmisenä olen purrut kieltäni sen sijaan, että olisin puhunut ääneen, mutta se meni liian pitkälle, kun vaimoni Instagramiin alkoi ilmestyä inhottavia kommentteja esimerkiksi lapsemme kuvien alle, Alexander Wennberg kirjoittaa.

– Syy siihen, miksi vaimoni on puhunut ääneen minun sijaan, on yksinkertaisesti se, että hän tekee sen paremmin ja on rohkeampi kuin minä.

Lisäksi Alexander sanoo, että hänestä vitsaileminen on siedettävää. Tässä tapauksessa kyse on kuitenkin jostain suuremmasta, kun koko perhe on loukkaantunut.