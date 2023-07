Tätä temppua ei ole nähty sitten Usain Boltin – maailmanmestari uhoaa: "Miksi en minä?"

Maailman nopein juoksija kiehtoo aina ja etenkin silloin, kun hän on ylivoimainen.

– Ei ole ollut tuplaajaa Boltin jälkeen ja olisi jo aika. Miksi en minä? Lyles sanaili AFP:lle ennen Yhdysvaltojen mestaruuskilpailuja, joka on perinteisesti maan karsintatapahtuma MM-radoille.

25-vuotias Lyles on voittanut kaksi edellistä 200 metrin maailmanmestaruutta, mikä on antanut itseluottamusta laajentaa matkavalikoimaa.

Armoton karsinta

Vaikka kaikki kauden viisi 100 metrin kilpailua ovat menneet alle 10 sekunnin, Lylesin tilastoaika on vasta 16:nneksi paras. Toisaalta hän on juossut myötätuuleen 9,80, joka olisi maailman kärkiaika.

Lylesin on kuitenkin ansaittava kisalippu, ennen kuin voi täysillä lähteä kultajahtiin.

200 metrillä hänellä on hallitsevana maailmanmestarina henkilökohtainen paikka, mutta satasella on sijoituttava maan mestaruuskisoissa kolmen parhaan joukkoon.

Pelottavan kuuluisassa karsintajärjestelmässä eivät paina vanhat meriitit tai ajat. Tilastokelpoisia urheilijoita on paljon, ja huiput sanovat, että karsinnat jännittävät enemmän kuin itse MM-kisat.

Tarkoituksena on testata paineensietokykyä, koska henkinen kantti on arvokisoissa yhtä lailla keskiössä. Pahimmillaan on kuitenkin käynyt niin, että esimerkiksi vuonna 2016 Kendra Harrison oli ylivoimaisessa kunnossa 100 metrin aidoissa, mutta jäi olympiakarsinnoissa kuudenneksi.