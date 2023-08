USA:n pikakiiturilta pöyhkeä lausunto: "Silloin alkoi dynastia"

Lyles on aikaisemmin voittanut 200 metrin MM-kultaa kahdesti, ja uusi oma ennätys 100 metrin MM-finaalissa sai 26-vuotiaan yhdysvaltalaisen jo lähes nostamaan itsensä lajin legendojen joukkoon.

– 200 metrillä tiedän missä mennään. Minulla on erityinen suhde 200 metriin, sillä tunnen kaarteen ja siitä avautuvan suoran. 100 metrillä on kohtia joita en tunne, mutta 200 metrillä tiedän, että ennätys on lähellä, Lyles sanoo.