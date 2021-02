Nyt piisaa lunta ja pakkasta! Helsingin vuoden 1941 lumiennätykseen on silti vielä melkoisesti matkaa

Forecan meteorologi Anna Latvala kertoo MTV Uutisille, että varsinkin Etelä-Suomessa lumen syvyys vaihtelee paljon eri vuosien välillä. Nyt on käynnissä perinteinen pakkastalvi.

Tällä hetkellä lumen syvyys on Nuuksiossa 51 senttiä ja Helsinki-Vantaalla on 45 senttiä lunta, eli nyt on vielä lumisempaa kuin tuolloin.