Suomen korkeimmat lumikinokset ovat nyt kovin epätavallisissa paikoissa – etelässä kahlataan hirmuhangissa ennen loppuviikon jäätävää pääkallokeliä

Suomen lumisimmat paikat ovat tämän aamun mittausten mukaan Puolanka, Joensuu ja Savonlinna, joissa kaikissa lunta on 63 senttimetriä. Suuria lumimääriä on poikkeuksellisesti myös Etelä-Suomessa, esimerkiksi Lohjalla ja Espoon Nuuksiossa 53 senttimetriä. Saman verran lunta on esimerkiksi Inarissa ja Kittilässä.