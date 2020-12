NYT: Osa koronavirukseen sairastuneista saanut psykoottisia oireita – tämä harvinaisista tapauksista tiedetään

Hurjia tapauksia

The New York Timesin kertomat sairastuneiden tarinat ovat hurjia. Lääkärit ovat kertoneet potilaiden sairastumisesta näiden luvalla.

Yksi mielenterveysongelmiin ajautuneista ihmisistä on keväällä koronavirukseen sairastunut 42-vuotias yhdysvaltalaisnainen, jolla ei ollut taustaa mielenterveysongelmien parissa. Hän on neljän lapsen äiti ja työskentelee fysioterapeuttina. Nainen hakeutui sairaalahoitoon, sillä hän näki harhoja lastensa kuolemasta. Yhden lapsen hän näki juoksevan rekan alle, toisen hän näki mestattavan

Harvalla vakavia koronaoireita

The New York Timesin mukaan esimerkiksi brittiläisessä tutkimuksessa havaittiin, että 153:sta covid-19-taudin vuoksi sairaalahoitoon joutuneesta 10:llä havaittiin ”uusi puhkeaminen psykoosiin”.

Sairastuneet erikoisen ikäisiä

The New York Timesin haastatteleman tohtorin mukaan suurin osa sairastuneita on 30–50-vuotiaita. Tälle ikäryhmälle psykoosin kehittyminen on harvinaista, Goueli toteaa haastattelussa. Vastaavat oireet liittyvät hänen mukaansa tyypillisesti nuorilla skitsofreniaan tai vanhemmilla potilailla dementiaan.