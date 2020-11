Nyt Maijalle mies! Facebook-ryhmä auttaa korona-aikana seuraa etsiviä: "En kaipaa mitään niin paljon kuin toisen ihmisen kosketusta"

Se syntyi eräänä maaliskuisena yönä. Nimittäin idea sinkuille tarkoitetun ryhmän perustamisesta Facebookiin.

Suomi oli juuri sulkeutunut, ja kaikkia ohjeistettiin pysymään kotona. Media- ja viestintäalalla työskentelevä Maija Ilmoniemi, 39, oli aiemminkin kokenut yksinäisyyttä, mutta koronan myötä tullut yhteiskunnan sulkeutuminen antoi sille aivan uudenlaiset mittasuhteet.

Lokakuussa ilmestyi Ilmoniemen kirjoittama Yksinäinen-kirja, joka kertoo tarinan hänen omasta yksinäisyydestään. Sosiaaliselta, sanavalmiilta ja hymyilevältä naiselta on usein kysytty, miten ihmeessä hän voi muka olla yksinäinen.

– Kun puhutaan yksinäisyydestä, mielikuvissa on ennemminkin vetäytyvä ja syrjäytynyt ihminen. Surullinen hahmo huppu päässä. Halusin antaa yksinäisyydelle kasvot ja kertoa, että kyllä, yksinäinen voi olla myös tällainen.

Eristyksen keskellä yksinelävät unohdettiin

Lähes seitsemän vuotta sinkkuna ollut Ilmoniemi oli juuri ennen koronapandemian iskemistä jäänyt pois päivätyöstään ja ryhtynyt freelanceriksi. Yhtäkkiä työt loppuivat kuin seinään, samaan talouteen kuulumattomia ihmisiä ei saanut nähdä, baarit ja ravintolat sulkeutuivat. Neljän seinän sisällä lohduton yksinäisyys vyöryi päälle raskaampana kuin koskaan aiemmin.

Mediassa kirjoitettiin etenkin keväällä paljon perheellisten haasteista koronatilanteen keskellä.

Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna Suomessa oli yksinasuvia yli 1,2 miljoonaa eli lähes 45 prosenttia kaikista asuntokunnista. Edelliseen vuoteen verrattuna yksinasuvien määrä kasvoi noin 30 000 hengellä. Yksinasuvat ovat siis suuri ja edelleen kasvava ryhmä, mutta Ilmoniemestä tuntui siltä, ettei kukaan muistanut yksineläviä ja heidän ongelmiaan täydellisen eristäytymisen keskellä.

– Siinä mietin järkyttyneenä, että hetkinen, en varmasti ole yksin tilanteeni kanssa, mutta miten voisin tavoittaa niitä muita yksinäisiä? Siitä syntyi ajatus tästä Facebook-ryhmästä, Ilmoniemi kertoo.

Maijalle mies

Maaliskuun lopussa Ilmoniemi perusti ryhmän nimeltään Korona-ajan sinkut eli tuttavallisemmin KoSi.

Tällä hetkellä ryhmässä on yli 6 500 jäsentä. Mutta mikä tärkeintä, tiettävästi kymmenet parit ovat löytäneet toisensa ryhmän kautta. KoSin suosio yllätti perustajan.

Internet on pullollaan erilaisia sinkuille suunnattuja ryhmiä ja sovelluksia, joten miksi juuri tästä tuli hitti? Ilmoniemi uskoo, että valtavaan suosioon on kaksi syytä.

– Ensinnäkin aika ei olisi voinut olla otollisempi. Suomi meni kiinni ja sinkkujen yksinäisyys korostui. Toinen syy on se, että tässä ryhmässä kohdataan keskustelujen kautta. Siihen ei laiteta vain selfietä itsestään, että hei, olen sinkku Töölöstä, vaan panostetaan sisältöön.

Sosiaalinen media ja etenkin deittailusivustot ovat hyvin ulkonäkökeskeisiä, mutta Korona-ajan sinkut -ryhmä pyrkii olemaan erilainen. KoSi-ryhmässä toivotaan jäseniltä keskustelunavauksia heitä kiinnostavista aiheista. Ne, joille tietty keskustelu kolahtaa, kommentoivat sitä ja syntyy uusia keskusteluja. Ihmiset ovat myös saaneet ryhmässä paljon vertaistukea toisiltaan.

– Totta kai perustin ryhmän sillä ajatuksella, että nyt Maijalle mies! En kuitenkaan osannut ottaa huomioon tätä vertaistukiryhmän näkökulmaa. Minusta on ihan mahtavaa, että ihmiset keskustelevat tärkeistä aiheista, peloistaan, arjen haasteista ja tukevat toisiaan, Ilmoniemi sanoo.

Hyvä ystävä löysi kumppanin

Mutta löytyikö se mies huippusuosioon nousseen ryhmän kautta?

– Ei löytynyt. Olen käynyt muutamilla treffeillä, mutta ei sen enempää. Olen edelleen sinkku ja välillä hyvin yksinäinenkin. Voin rehellisesti sanoa, etten kaipaa mitään muuta tällä hetkellä niin paljon kuin toisen ihmisen kosketusta, vaikka hyvän päivän halausta, Ilmoniemi sanoo.

Facebook-ryhmän perustaminen ei kuitenkaan kaduta, päinvastoin. Ilmoniemi on erittäin iloinen niiden puolesta, jotka ovat löytäneet toisensa KoSin kautta. Osa pariskunnista on kirjoittanut rakkaudestaan ryhmän seinälle, osa on laittanut kiitollisia viestejä Ilmoniemelle henkilökohtaisesti. Esimerkkejä ei tarvitse hakea kaukaa, nimittäin Ilmoniemen hyvä ystävä löysi nykyisen avopuolisonsa KoSi-ryhmästä.

– Olen nähnyt tosi läheltä, mitä minun pieni ja hassu tekoni on saanut aikaan. He eivät olisi tavanneet missään muualla ainakaan kovin todennäköisesti. Välillä pohdin, että herranjestas, jos en olisikaan uskaltanut perustaa tätä ryhmää! Montako paria olisi syntymättä ja mitä kaikkea olisi jäänyt kokematta!

KoSi-ryhmä on tarkoitettu kaikille sinkuille ympäri Suomea. Ilmoniemen mukaan suuri osa jäsenistä on Uudeltamaalta, mutta ryhmässä on myös sinkkuja Utsjoelta asti. Koska kumppanin hakemisen lisäksi ryhmän toinen tavoite on keskustella itselleen tärkeistä aiheista, välimatka ei ole ongelma.

Ryhmässä on tosin myös nähty, että rakkaus voittaa välissä olevat kilometrit.

– Tiedän esimerkiksi, että Oulussa ja Helsingissä asuvan välille on syntynyt parisuhde. Korona on itse asiassa myötävaikuttanut siihen, koska etätöitä voi tehdä missä vaan ja tämä pari on ajellut vuorotellen toistensa luokse, Ilmoniemi kertoo.

Mitä Ilmoniemeen tulee, hän ei ole menettänyt toivoaan.