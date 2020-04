Onko korona tehnyt deittailusta konservatiivisempaa? 23-vuotias sinkku pitää turhautuneena videodeittejä – asiantuntija näkee myös hyviä puolia: "Nyt on ujojen tähtihetki"

Kiistaton johtaja deittisovellusten markkinoilla on Tinder, jolla on arvioitu olevan noin 50 miljoonaa käyttäjää. Joonas on miljoonien muiden tavoin käyttänyt ainoana nettideittisovelluksena Tinderiä, jonka kautta hän on käynyt treffeillä sopivilta tuntuvien naisten kanssa keskimäärin muutaman kerran kuukaudessa. Tämä siis ennen korona-aikaa.