TE-toimisto: Uudessa työnhakumallissa työttömiin pidetään enemmän yhteyttä – hallitus pyrkii parantamaan työllisyyttä 10 000:lla

Työnhakuun liittyvät velvollisuudet ja oikeudet muuttuvat työttömillä ensi viikolla. Yksi keskeisistä muutoksista uudessa työnhaun mallissa on, että työttömiksi ilmoittautuneisiin pidetään nykyistä enemmän yhteyttä.

– Hyöty tulee ilman muuta siitä, että kontaktointi on tiheämpää. Nykymallissa, vaikka en halua sitä lähteä moittimaan, perusvaatimuksena on ollut, että määräaikaishaastattelut on tehty kolmen kuukauden välein, sanoo johtaja Mika Palosaari Pohjanmaan TE-toimistosta.