Näin työttömyyttä saadaan vähennettyä – johtava tutkija laati listan

Artikkelin lopussa on THL:n asiantuntijan lista työllisyyskeinoista.

Hallitus aikoo kannustaa työttömiä kokopäivätyöhön poistamalla työttömyysturvan suojaosat. Suojaosa on rahamäärä – noin 300 euroa – jonka voi tienata ilman, että se vaikuttaa työttömyysetuuden tasoon. SOS-ohjelmassa vieraillut THL:n johtavan tutkijan mukaan päätös voi viedä ojasta allikkoon.

Mainitsitte on tilanteita, joissa työtä ei kannata ottaa vastaan. Mitä tälle tilanteelle pitäisi tehdä?

SOS - Save Our Sote

– Heillä on erittäin alhainen koettu terveys ja myös matala koulutus – nämä asiat yhdessä tekevät sen, että toimeentulotuelta on erittäin vaikea siirtyä kokopäivätöihin. Tämä on aika utopistinen ajatus, että sieltä sitten voisi lähteä töihin.