Karmivia suomalaisuutisia! Juuse Saros ja Anton Lundell loukkaantuivat

Sarosin loukkaantuminen on yön kierroksella pudotuspelipaikkansa varmistaneelle Nashvillelle valtava takaisku, sillä suomalaisvahti on kantanut tolppien välissä hurjaa vastuuta. Saros on pelannut tällä kaudella peräti 67 ottelua ja ollut suuressa roolissa Nashvillen menestyksessä.