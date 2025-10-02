Suomalaishyökkääjät Joona Koppanen ja Valtteri Puustinen päätyivät NHL:n siirtolistalle torstaina.
Koppasen ja Puustisen oikeudet omistava Pittsburgh Penguins teki useita kokoonpanomuutoksia torstain aikana. Suomalaiskaksikon lisäksi siirtolistalle päätyivät muun muassa ruotsalaispuolustaja Sebastian Aho ja pitkään NHL:ssä pelannut Danton Heinen.
Mikäli Puustinen ja Koppanen läpäisevät NHL:n siirto- eli waivers-listan, he jatkavat kauteen valmistautumista Penguinsin AHL-seuran Wilkes-Barre/Scranton Penguinsin riveissä.
Puustinen, 26, pelasi viime kaudella 13 NHL-ottelua Penguinsin nutussa tehoilla 2+1. Koppaselle NHL-otteluita tuli 11 (1+0).
Uusi NHL-kausi käynnistyy Suomen aikaan 8. lokakuuta. Mestaruutta puolustaa Florida Panthers.