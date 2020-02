Poliisi tutkii: Pitkäkyntiset iskivät Heinolan lintutarhalle – kuka varasti värikkään ja iloisen Axel-papukaijan pimeänä talviyönä?

– Tämä on mahdollista sen vuoksi, että lintutarhalla työskentelee ulkopuolista työvoimaa, opiskelijoita työssä oppimassa ja erilaisia työkokeilijoita. Valtaosa näistä henkilöistä on tunnollisia ja suurena apuna lintutarhalle. Välillä joukkoon osuu henkilöitä, joilla oma elämänhallinta ei ole kunnossa. Näin avaimia jää teille tietymättömille ja ilmeisesti nyt on käynyt näin.