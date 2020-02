Ilon päivä! Axel-papukaijan etsinnät päättyivät suureen riemuun – karkulainen kyyhötti Lahden Prisman parkkihallissa: "Hetki oli suuri"

– Torstai on toivoa täynnä, Axel palasi kotiin!

– Kaksi naista oli menossa ostoksille, kun he huomasivat seinän vieressä jonkun möykyn. He menivät katsomaan mikä se oli ja siellä seinän vierustalla kyhjötti meidän Axel. Nämä naiset alkoivat heti toimimaan. He saivat Jokimaan löytöeläintalolta kuljetuslaatikon ja toivat väsyneen Axelin kotiin lintutarhalle. En tiedä kummat iloitsivat enemmän, Axel ja sen lintukaverit vai henkilökunta, lintutarhassa hehkutetaan.