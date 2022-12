Ukrainassa kuollut tänä vuonna 12 toimittajaa – MTV seuraa sotaa

Kansainvälinen toimittajajärjestö IFJ kertoo, että kuluvana vuonna on tähän mennessä kuollut 67 työtehtävissä ollutta toimittajaa.

Järjestön mukaan Ukrainassa on kuollut 12 toimittajaa, mikä on enemmän kuin yhdessäkään toisessa maassa tänä vuonna. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuun lopulla, ja monet Ukrainassa kuolleista toimittajista saivat surmansa sodan ensimmäisinä viikkoina.

Hän kertoo myös Venäjän joukkojen tuhonneen Bahmutin kaupungin, joka on ollut viimeaikaisten taisteluiden keskuksia. Korjattu Bahmutin kirjoitusasua kello 22.58.

Yhdysvallat on ilmoittanut uudesta avustuspaketista Ukrainalle. Paketti on arvoltaan 275 miljoonaa dollaria (vajaat 261 miljoonaa euroa), ja se on tarkoitettu vahvistamaan Ukrainan ilmapuolustusta etenkin Venäjän lennokkeja vastaan.