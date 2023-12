Haavisto: Suomen pitää tulla toimeen Yhdysvaltain seuraavan presidentin kanssa, vaikka hän olisi Donald Trump

– Pääministerit ovat hyvin erilaisia. Olen ollut viiden pääministerin hallituksessa, ja se intensiteetti, millä ulkopolitiikkaa on seurattu, on ollut jokaisella ihan erilainen, Haavisto kertoo.

– Minusta on tärkeää, että on joku kuuleva korva hallituksessa, joka voi sitten esimerkiksi vastata ulkoasiainvaliokunnan tai puolustusvaliokunnan kysymyksiin, Haavisto perustelee.

"Lopuksi veisattiin virsi"

Haavisto on jo konkari presidentinvaalien ehdokkaana. Hän on jäänyt kaksi kertaa hopeatilalle, vuonna 2012 toisella kierroksella ja vuonna 2018 jo ensimmäisellä kierroksella. Ulkopoliittista kokemusta Haavistolle on kertynyt toimimisesta ulkoministerinä ja kehitysministerinä sekä YK:n ja EU:n tehtävissä kriisialueilla.

Venäjä - vain mielikuvitus rajana

Trumpinkin kanssa pitää tulla toimeen

Toinen edessä oleva asia on Suomen Nato-roolin muotoutuminen ja esimerkiksi osallistuminen liittokunnan rauhanajan operaatioihin.



Haavisto arvioi monien ymmärtävän, että 1 300 kilometriä Naton ulkorajaa vaatii Suomelta melkoista panostusta kotimaahan.



– Että eivät ne odotukset ehkä niin valtavan suuret kaikkeen muuhun osallistumiseen ole.



Haavisto uskoo vapaaehtoisia lähtijöitä Nato-operaatioihin tarvittaessa löytyvän. Samalla hän korostaa, että varusteiden on syytä olla kunnossa, jos kriisialueille lähdetään.



– Sotilaan työsuojelun pitää olla ensiluokkaista.



Puolustusyhteistyösopimus (DCA) Yhdysvaltain kanssa on Suomelle tarpeellinen. Haavisto ei jaa pelkoja suvereenisuuden menettämisestä.



– Kysymys on ennen kaikkea kumppanuudesta, ja kyllähän kumppanuuteen kuuluu, että siinä on molempien osapuolten suostumus sille, mitä tehdään ja miten edetään.



Haaviston mukaan Suomen pitää tulla toimeen Yhdysvaltain seuraavan presidentin kanssa, vaikka hän olisi Donald Trump. Tämän aiemman virkakauden perusteella voi olla aihetta varovaiseen toiveikkuuteen.



– Nato saattaa olla Yhdysvalloille niin tärkeä, ettei sen kanssa tehdä mitään radikaaleja ratkaisuja.