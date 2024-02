Milloin presidentti astuu virkaansa, entä paljonko hänen palkkionsa on? Tässä viisi faktaa tulevasta presidentistä

Suomen tuleva presidentti on selvillä sunnuntai-iltana, kun presidentinvaalien toisen kierroksen tulos ratkeaa. Uusi presidentti on joko kokoomuksen Alexander Stubb tai valitsijayhdistyksen kautta ehdolla oleva ja vihreiden tukema Pekka Haavisto .

Milloin presidentti astuu virkaansa?

– Minä N.N., jonka Suomen kansa on valinnut Suomen tasavallan presidentiksi, vakuutan, että minä presidentintoimessani vilpittömästi ja uskollisesti noudatan tasavallan valtiosääntöä ja lakeja sekä kaikin voimin edistän Suomen kansan menestystä.

Paljonko on presidentin palkkio?

Palkkion lisäksi valtion varoista maksetaan presidentin asunto, sen kunnossapito, lämmitys, valaistus, sisustus ja tarpeellinen henkilökunta. Myös asuntoetu on verovapaata.

Missä presidentti asuu?

Uusi presidentti ei pääse muuttamaan valintansa jälkeen presidentin virka-asuntoon Mäntyniemeen, sillä siellä alkaa maaliskuussa peruskorjaus, jonka on kerrottu jatkuvan kevääseen 2026.

Väistötilana peruskorjauksen aikana toimii Helsingin Munkkiniemessä sijaitseva valtion vierastalo, joka on rakennettu korkeatasoisten valtiovierailujen majoituskäyttöön. Kolmikerroksinen talo sijaitsee kallioisessa puistomaisemassa hotelli Kalastajatorpan läheisyydessä, ja sieltä on merinäkymät. Vierastalosta pääsee hotelliin maanalaista käytävää pitkin.

Vuonna 2018 vierastalossa majoittui puolisoineen Yhdysvaltain silloinen presidentti Donald Trump, joka tapasi Helsingissä Venäjän presidentin Vladimir Putinin. Talossa on yöpynyt monia muitakin korkean tason vieraita kuten Venäjän entinen presidentti Boris Jeltsin.

Presidentillä on myös Naantalin Luonnonmaalla sijaitseva kesävirka-asunto Kultaranta. Myös siellä on käynnissä päärakennuksen ja puutarhan peruskorjaus, jonka on määrä valmistua vuoteen 2025 mennessä.