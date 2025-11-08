Isoissa kaupungeissa asunnon ostaminen ei ole välttämättä taloudellisesti mahdollista.

Nuorten aikuisten tavassa kerryttää varallisuutta on tapahtunut selvä muutos.

Sijoittaminen on noussut 25–34-vuotiaiden kotitalouksissa yleisemmäksi kuin asunnon omistaminen. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen varallisuustilastoista, joita vakuutusyhtiö LähiTapiolan ekonomisti Hannu Nummiaro on tutkinut.

Nummiaron mukaan vielä vuonna 2009 yli puolet 25–34-vuotiaista omisti asunnon ja noin kolmasosa sijoitti rahastoihin tai osakkeisiin. Uusimmassa varallisuustilastossa toissa vuonna enää noin kolmasosa ikäluokasta omisti asunnon ja yli puolet sijoitti pörssiosakkeisiin tai sijoitusrahastoihin.

– Omistusasumisen ja sijoittamisen osat ovat vaihtuneet finanssikriisin jälkeen. Nyt moni nuori aikuinen on huomannut, ettei sama vaurastumisen malli enää toimi, Nummiaro sanoo.

Kaupungistuminen vaikuttaa omalta osaltaan kehityskaareen. Vaikka sijoittaminen on yleistynyt kaikkialla Suomessa, se on pääkaupunkiseudulla nyt ikäluokkaan katsomatta kaikissa kotitalouksissa yleisempää kuin asunnon omistaminen.

Nummiaro uskoo, että sijoittamisen trendi jatkaa vahvistumistaan tulevaisuudessa ja laajenee myös muihin ikäluokkiin sitä myötä, kun nuoret aikuiset vanhenevat. Hän pitää kehitystä hyvänä varallisuuden kehittymisen näkökulmasta.