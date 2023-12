Ampuminen keskellä Helsingin keskustaa, uhrilla yllään luotiliivit – pitääkö tavallisen kansalaisen pelätä kaduilla?

– Ei tarvitse pelätä. Kyllä siellä on turvallista liikkua. Minulle tulee joka aamu viesti puhelimeen ja useimmiten sen sisältö on, että on ollut hiljainen ja rauhallinen yö. Tärkeintä on, että poliisi toimii, kuten tässä Kampinkin tapauksessa. Tapahtuu rikos ja minulle tulee viesti, että nyt epäillyt ovat kiinni, Aapio rauhoittelee.