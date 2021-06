Tietoa koronasta on haettu pimeän verkon sivustoilta – ongelmallinen verkkokäyttäytyminen on lisääntynyt pandemian aikana

Jyväskylän yliopiston tiedotteessa todetaan, että merkille pantavaa on anonyymin eli pimeän verkon, kuten Tor-verkon, sivustojen käytön lisääntyminen koronapandemian tietolähteenä.

Myös rahapelaaminen yleistyi

– On kuitenkin mahdollista, että ongelmapelaajien osuus on ollut aineistossamme hieman yliedustettuna, ja esiintyvyyslukujen yleistettävyyteen on syytä suhtautua pienellä varauksella, tutkijatohtori Anu Sirola sanoo tiedotteessa.