Nuoria tapettiin Andriivkan kylässä puhelinten tähden: "Venäläisiä ei voi kutsua ihmisiksi, ei edes eläimiksi, he olivat hirviöitä"

Narsissit kukkivat tuhoutuneiden talojen pihoilla. Osasta taloja venäläisten pommit ovat vieneet katot, osasta on jäljellä vain muutama seinä, joistain ei sitäkään. Joillain tonteilla rakennuksista on muistuttamassa enää savupiiput. Kultakoristeiset rautaportit seisovat yhä jykevästi ja kertovat siitä, että taloista on pidetty huolta.

– Meidän kylämme on pommitettu pahasti. Monta ihmistä on surmattu.

– Venäläiset olivat hyvin julmia. Heitä ei voi kutsua ihmisiksi, ei edes eläimiksi. He ovat hirviöitä. He tekivät sellaista, mitä ei voi edes kuvailla.

Koronik kertoo jääneensä lehmien takia

– Me jäimme kotiin, koska meillä on viisi lehmää. Emme voineet lähteä pois, emme voineet häätää eläimiä pelloille. Olemme pitäneet huolta niistä ja vieneet niitä piiloon navettaan.

Uusi kulkukoira

Koronikin lisäksi torialueella on muitakin ruoanmyyjiä. Metallisissa vannoissa sätkii eläviä kaloja, useammalta kojulta myydään lihaa. On vihannessäilykkeitä, siemeniä ja hansikkaita.

Sotilaat valtasivat talot ammusvarastoiksi

Kylä on lohduton näky. Tuhoutuneita ja palaneita taloja on toisensa jälkeen. Tienlaitaan on koottu venäläisiltä jääneitä ammuksia. "Ihmisiä" ja "lapsia" -tekstit porteissa eivät ole suojelleet talojen asukkaita sotilaiden tulelta. Osaan portteja on nyt kirjoitettu varoitus mahdollisista miinoista.