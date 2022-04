MTV Ukrainassa: "He murtautuivat sisään ja veivät kaiken" – Venäläisten sotarikoksia tutkitaan kylissä

Vakhivka säästyi joukkomurhilta

– He tulivat tänne ja kysyivät: Miksemme lähteneet evakkoon? Kerroin, että olen kahden lapsen äiti ja kahden lapsen isoäiti. He ovat Kiovassa ja te pommitatte heitä. Sotilas vain mumisi, että Ukrainakin pommittaa meitä, kertoo Larissa Loban.

Ivankivissä raunioita raivataan yhä

– He murtautuivat sisään ja veivät kaiken. He räjäyttivät lukitukset ja hajottivat paikat. Kaikki on varastettu. Tämä on venäläistä maailmaa, ei voi muuta sanoa.