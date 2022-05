Venäläiset sitoivat kädet ja veivät kuulusteltavaksi, perheitä jätettiin lukittuihin kellareihin – "Sanoivat, ettei Zelenskyia ole enää"

– Sotilaat eivät koskeneet mihinkään, ottivat vain Jack Daniel's -pullon. Naapuritalosta he veivät kaikki tupakat ja ruoat. Sitten he menivät kolmanteen taloon, ja söivät ja joivat siellä nämä kaikki.

Kadun varressa olevien talojen puutarhoissa on isoja kuoppia, joissa venäläisten tykit olivat. Pihoilla on romua ja kasapäin isoja ammuslaatikoita. Aidan viereen on jäänyt venäläisten muonapakkaus. Peremmällä makaa alaston mallinukke, johon venäläiset Dombrovskiin mukaan harjoittelivat ampumista.

Miehet vietiin kuulusteltavaksi

– Kun venäläiset tulivat, me olimme kellarissa. He sanoivat, että näyttäkää kädet. He yrittivät katsoa, onko käsissä jälkiä siitä, että joku on käyttänyt aseita.