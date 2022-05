"Hän hymyili ampuessaan" – Kyläkauppias todisti venäläissotilaiden saapumista Kiovan itäpuolella

Iryna Kovalenkolla on kirkkaat silmät ja kirkas ääni.

72-vuotiaaksi hän liikkuu ketterästi raunioissa ja hoputtaa muita pihan poikki näyttääkseen kuopan, jonka venäläisten tankki on tehnyt maahan.

Voi olla, että ketteryys on myös tottumusta, sillä hän on kävellyt saman reitin monta kertaa. Hän kertoo vierailleensa talollaan päivittäin sen jälkeen kun venäläissotilaat maaliskuun lopulla jättivät Kiovan itäpuolella sijaitsevan Zalissjan kylän.

Venäläissotilas: "Emme ole hyvissä väleissä ihmisten kanssa, joita vastaan sodimme"

– Yritin ehdottaa venäläisille, että ollaan hyvissä väleissä. He vastasivat, että me emme ole hyvissä väleissä ihmisten kanssa, joita vastaan sodimme.

– Vanhin sanoi, että tämä on jo hänen kolmas sotansa.

– Kun kävin hakemassa ruokia talosta, he uhkasivat ampua minut.

"He varastivat kaiken"

Talon keittiö on pelkkä tiiliraunio. Oikealla olevassa lapsenlapsen huoneessa venäläiset asuivat ja sotkivat. Työpöydällä on LG:n näyttö, jonka läpi on ammuttu.