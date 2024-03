Nuori suomalaisfirma haastaa miljardiyritykset yllättävällä alalla – riskiliike osoittautui älynväläykseksi: "Olemme siellä ihan maailmanluokkaa"

Takomossa on rauta kuumana.

Eikä raudan anneta jäähtyä.

Yrityksen perustajan ja toimitusjohtajan Sebastian Haapahovin haastattelu on sovittava yli viikon päähän Hong Kongin -matkan takia. Kumppanuuksista ja vaikuttajamarkkinoinnista vastaavan johtajan Joonas Laasilan MTV Urheilu tavoittaa Thaimaan Bangkokista ennen lentomatkaa Australiaan.

Laasilan kalenterissa on tapaamiset Golf Sidekickin ja BustaJack Golfin kanssa. Heitä on turha etsiä golfin pääkiertueiden lähtölistoilta, mutta Takomon listoilla he ovat tärkeitä nimiä, sosiaalisen median vaikuttajia eli niin sanottuja influenssereita.

Näiden yhteistyökumppaneiden kanssa Takomo tuottaa sisältöä, joka antaa harrastepelaajille ympäri maailmaa kipinän asettaa suomalaismaila ostoskoriin virtuaalisesti, kokeilematta sitä. Tässä tapauksessa kirjaimellisesti, sillä pelkästään Instagramissa yli 70 000 ihmisen seuraama BustaJack-pari työstää projektia, jonka aikana se aikoo golfata jokaisella mantereella, myös Etelämantereella.

– En tiedä, miten he aikovat sen toteuttaa, kun halvimmat lennot ovat kymppitonnin per naama, Laasila selvittää naureskellen.

Tämä sopii kuvaan, sillä myös Takomon nuori tarina on sisältänyt nopeita käänteitä ja hullunrohkeita hetkiä.

1 500 euroa oli liikaa

Turkulaisyrityksen ensimmäiset golfmailat tulivat myyntiin loppukeväästä 2021. Jo seuraavana vuonna liikevaihto oli vajaat kolme miljoonaa euroa, ja kuluvan vuoden aikana sen odotetaan kohoavan 20-30 miljoonaan euroon.

Kaikki lähti vuonna 2019 yritysgolftapahtumaan osallistuneen Haapahovin tarpeesta saada käsiinsä hyvät mailat sopivalla hinnalla.

Haapahovi oli aloittanut golfin harrastamisen 13-14-vuotiaana, mutta innostus laski asteittain. Lopulta työ- ja perhekiireiden takia pelaaminen jäi täysin.

Turun yliopistossa tietojärjestelmätieteitä opiskellut ja sittemmin yrittäjäuralle lähtenyt Haapahovi hämmästyi, kun hän etsi itselleen uutta rautamailasettiä golfkärpäsen puraistua uudelleen viisi vuotta sitten. Kiinnostavat välineet löytyivät, mutta hänen olettamansa 700 euron hinta olikin todellisuudessa 1 500 euroa.

Perusgolfari vinguttaisi tässä tilanteessa luottokorttia, piilottaisi tositteet puolisolta, eikä murehtisi asiaa sen enempää. Tuolloin jo pitkään direct-to-consumer eli suoraan kuluttajalle -liiketoimintamalliin tutustunut Haapahovi halusi sen sijaan etsiä toisen ratkaisun. Ja ehkä myös uuden tavan tehdä rahaa.

– Tuli idea, että voisiko tämän liiketoimintamallin yhdistää golfiin.

– Menin aika syvälle tiedonhakusuohon, Haapahovi jatkaa huvittuneena.

Haapahovi kahlasi golfvälinebisneksen kirjallisuutta ja tutkimuksia, tutki mailojen kustannusrakennetta sekä niiden toimintaa, valmistusta, ja suunnittelua. Tämän jälkeen hän haarukoi yllättävän vähälukuisista mailatehtaista laadukkaan kumppanin, jolla oli hyvät suhteet komponenttivalmistajiin.

Ensimmäiset Takomon mailaversiot Haapahovi luonnosteli paperille. Design on siis suomalaista, kun taas mailan sisuskaluja on lyöty kasaan tehtaan insinöörin avulla.

– Omasta tarpeesta se lähti. Halusin hollow body -mailan, joka on anteeksiantavampi ja siinä on vähän enemmän pallonnopeutta.

Tässä vaiheessa Takomo oli käytännössä yhden miehen yritys. Nykyään työntekijöitä on viitisentoista.

Kun suunnittelutyö oli maalissa, Haapahovi tilasi ensimmäisen 200 mailasetin tuotantoerän.

– Se oli sellainen riskiliike. Olimme uusi brändi, emmekä tienneet, miten tällaisella on kysyntää.

Mailoja oli alusta alkaen tarkoitus myydä verkkokaupassa, ilman turhia välikäsiä. Takomon myyntiketjussa ei ole tukkureita eikä jälleenmyyjiä, mikä laskee tuotteen hintoja.

Ne oli kuitenkin saatava jotenkin esille. Niinpä mailat lähetettiin muutamalle YouTube-influensserille arvioitavaksi.

Arviot tulivat nopeasti, ja ne olivat erittäin positiivisia.

– Sitten alkoi yhtäkkiä tulla liikennettä nettisivuille. En edes tiennyt, että ensimmäinen video oli tullut julki, kun kännykkään alkoi yhtäkkiä kilistä tilauksia. Ensimmäinen myyntierä meni alle 10 päivässä loppuun, Haapahovi muistelee.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Vaikka koronapandemian aiheuttama komponenttipula aiheutti sen, että Takomo joutui alkurynnistyksen jälkeen myymään hetken aikaa eioota, bisnesmalli oli valmis.

– Strategia on ollut alusta alkaen se, että validointi sosiaalisen median ja sen vaikuttajien kautta on äärimmäisen tehokasta. Huomasimme sen heti ensiaskelista lähtien, loppukesästä 2022 Takomon leipiin tullut Laasila lisää.

Lupauksia antaneen startin jälkeen Takomon tarjonta on kasvanut jatkuvasti. Useamman erilaisen rautasetin rinnalle on tullut muun muassa wedgejä, väyläpuita ja draiveri. Parhaillaan suunnitteilla on putteri ja hybridi.

Haapahovin mukaan omasta palloistakin on jo prototyyppejä, mutta sellaista ei ole tulossa markkinoille ainakaan vuoden sisään.

– Pallon yksikköhinta on aika pieni, ja se on logistisesti haastava.

Somevaikuttajat vs. tähtipelaajat

Haapahovi siis lähetti ensimmäiset Takomon mailat sosiaalisen median vaikuttajien kouriin, mutta nykyään influensserien houkuttelu on Laasilan vastuualuetta.

Aiemmin finanssialalla työskennellyt ja markkinointia pääaineenaan opiskellut Laasila päätyi Turkuun tyttöystävänsä lääketieteenopintojen myötä. Hän päätti ottaa yhteyttä aiemmin sosiaalisessa mediassa bongaamaansa Takomoon avoimella työhakemuksella.

– Sebastian vastasi noin 15 minuutin päästä. Tunnin päästä siitä otimme puhelun. Kolmen päivän päästä minulla oli sopimus edessä ja nimi siinä.

Takomon ensimmäisistä mailoista tehdyt YouTube-arvioinnit ovat Laasilan mukaan "ikivihreää materiaalia", mutta uutta tuotetaan jatkuvasti. Firmalla on listoillaan yli sata pienempää sosiaalisen median sisällöntuottajaa, jotka paukuttavat julkaisuja niin sanotusti mailapalkalla.

Merkittävimmät kumppanuudet maksavat Takomolle Laasilan mukaan satoja tuhansia vuodessa. Panostus on tuntuva, mutta vastapainona maailman ehdottomien tähtipelaajien ja isojen mailavalmistajien väliset diilit mitataan mediatietojen perusteella miljoonissa.

– Uskaltaisin väittää, että meillä on tällä hetkellä golfalan laajin vaikuttajarosteri. Ja tässä vertaillaan ihan isoihin poikiin, kuten Callawayhin ja TaylorMadeen. Heillä voi olla ne muutamat kaikista suurimmat, mutta meillä on ne kaikki seuraavat tallissamme, noin neljäsosan vuodesta reissun päälle oleva Laasila arvioi.

– Olemme siellä ihan maailmanluokkaa, Haapahovi jatkaa aiheesta.

Juttu jatkuu sosiaalisen median upotuksen alla.

Hiljattain Takomo teki sopimuksen Bryan Bros Golfin kanssa (kuva yllä). Yhdysvaltalainen veljespari hauskuuttaa esimerkiksi YouTubessa yli 300 000 seuraajansa erilaisilla taitolyönneillä, kisoilla ja tempauksilla. PGA-kiertueella jopa kisavoittoon vuonna 2017 yltänyt Wesley Bryan, 33, pelaa huippunimien joukossa Takomon mailoilla, ja myös hänen veljensä George on kolkutellut huippukiertueen ovia.

Videoiden katselukerrat ja linkkien klikkaamiset ovat Takomolla tarkassa seurannassa. Merkittävät yhteistyöjulkistukset ja somessa hiteiksi nousevat videot "näkyvät heti piikkeinä tilauksissa".

– Häntäkin on yleensä aika pitkä. Kun joku ihminen näkee meidän mailamme jossain, niin ostopäätös saattaa kestää 3-9 viikkoa, Laasila selvittää.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Influensserien tuottamaa sisältöä katsotaan siis tasaisesti ja uskollisesti. Tässä on iso ero tähtipelaajien luomaan näkyvyyteen, joka keskittyy lähinnä huippusuorituksiin turnauksissa, ja on luonteeltaan lyhytkestoisempaa.

Wesley Bryanin lisäksi huippuammattilaisista Takomon tuotteisiin luottaa suomalainen Kalle Samooja, joka murtautui äärirahakkaalle LIV:lle täksi kaudeksi.

Laasila alleviivaa, että yrityksen vaikuttajarosterissa riittää vielä petrattavaa, mutta jossain vaiheessa edessä on lajin supertähden jahtaaminen.

– Siihen pitää olla jo paukkuja takana.

Haapahovi allekirjoittaa tämän.

– Kyllä se lopullinen validaatio tulee niiltä kilpapelaajilta, maailman huipulta. Tulemme keskittymään kilpagolfiin jatkossa yhä enemmän.

Mikä ihmeen Takomo?

Kun törmäsin harrastegolfarina ensi kertaa nimeen Takomo, minulle syntyi välittömästi mielikuva japanilaisesta mailamerkistä.

– Sitä on kyllä muiltakin kuullut, Haapahovi naurahtaa.

– Halusimme lyhyen, suomenkielisen nimen. Ja se sopii myös kansainvälisen yleisön suuhun.

Nimi ei ole tuulesta temmattu. Englannin kielen sana forge tarkoittaa suomeksi muun muassa "takoa" tai "takomo". Golfissa useiden rautamailojen valmistuksessa käytetään taontaa, myös osassa Takomon tuotteita.

Eikä mielikuva japanilaisesta brändistä ole mitenkään huono asia.

– Sitten kun selviää, että olemme suomalainen brändi, niin se alkaa yleensä kiinnostaa vielä enemmän, Laasila sanoo.

– Enemmän se on ollut hyvä juttu, kun olemme päässeet kertomaan tarinaamme. Suomella on hyvä brändikuva maailmalla. Ja jos golfpiireissä ensimmäinen assosiaatio on Japani, niin sekin on yleensä aika positiivinen, Haapahovi lisää viitaten Japanin vahvoihin golfperinteisiin.

Firman pääpaikka on Turussa. Toimitusjohtajan mukaan muutto ei ole näköpiirissä vuosienkaan katsannolla.

– Suomalaisuus ja skandinaavinen design ovat meidän juttujamme. Kyllä me suomalaisena yhtiönä haluamme pysyä. Se on yksi kilpailukykymme elementeistä.

Kärkiviisikkoon

2:21 Kalle Samooja on toinen Takomon listoilla olevista huippupelaajista. Hän kommentoi Tulosruudulle viime joulukuussa, ettei hätkähdä LIV-kiertueelle liittymisen aiheuttamasta kohinasta.

Takomon tuloksesta on tehty tähän mennessä noin 70 prosenttia Yhdysvalloissa. Tilanne golfin suurmaassa kohentui entisestään, kun yritys avasi hiljattain varaston suurkaupunki Dallasiin.

Hong Kongissa valmistettavien mailojen jakelu helpottuu Euroopan päässä Hollantiin perustettavan varaston myötä. Valmista pitäisi olla kesään mennessä.

Markkinointinsa Takomo on suunnannut alkuvuosinaan Yhdysvaltoihin ja Australiaan. Se on ollut tuloksesta päätelleen oikea ratkaisu, mutta seuraavaksi se aikoo ottaa isompia askeleita Euroopassa ja Aasiassa, jossa esimerkiksi Etelä-Korea ja Japani ovat houkuttelevia maita.

Golflehden mukaan Takomosta tulee tänä vuonna Suomen suurin golftoimialan yritys. Hieman hullunkurista tässä on se, että liikevaihdon kotimaan osuudeksi Haapahovi arvioi 3-5 prosenttia.

Markkinointi- ja logistiikkaratkaisujen lisäksi yksi tekijä tässä saattaa olla se, että Takomon mailojen testaaminen ei ole niin helppoa kuin suurempien valmistajien tuotteiden. Laasilan mukaan Suomessa se onnistuu joissakin simulaattoreissa, Yhdysvalloissa muutamissa liikkeissä itärannikkopainotteisesti. Lisäksi mailasetin hankkinut asiakas on saanut halutessaan lähettää ostoksensa takaisin kokeiltuaan rautaseiskaa tositoimissa.

– Amerikkalainen kuluttaja on paljon valmiimpi ostamaan mailat näkemättä ja kokeilematta niitä kuin eurooppalainen asiakas, Laasila arvioi.

Haapahovi kertoo, että testausasiaan on pohdittu muutamia erilaisia ratkaisuja. Laasila väläyttää muun muassa yksittäisten rautaseiskojen myymistä, mikä voisi toimia rohkaisuna asiakkaalle.

Takomon asiakkailtaan saama palaute on ollut pääasiassa erittäin positiivista. Haapahovin mainitsemassa kyselytutkimuksessa valteiksi nousivat mailojen ulkonäkö, laatu ja hinta.

– Siitä se voittava kombinaatio on selvästi syntynyt.

Takomon myyntitavoite tälle vuodelle on 30 miljoonaa euroa. Jatkossa se haluaa Haapahovin mukaan kasvaa "household-brändiksi".

– Kasvutavoitteet ovat isot jatkossakin, mutta kuitenkin niin, että kasvamme kannattavasti. Emme halua kasvaa mahdollisimman aggressiivisesti.

Missä Takomo on kymmenen vuoden kuluttua?

– Meillä on homma kasvanut, olemme vähintään golfmailabrändien kärkikymmenikössä, ehkä jopa korkeammalla. Vahva presenssi kilpagolfissa, ja kaiken kattava tuotevalikoima eli kaikille golfareille jotakin, toimitusjohtaja luettelee.

Laasila linjaa rohkeammin.

– Tavoitteemme on totta kai olla siinä kärkiviisikossa jonakin päivänä. Olisimme samassa kastissa kuin TaylorMade, Callaway, Titleist, Ping ja Cobra, hän listaa.

Näistä jättiläisistä Callaway operoi yli neljän miljardin liikevaihdolla, ja ainakin TaylorMade sekä Titleist yltävät sen lisäksi miljardikastiin.