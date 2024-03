Kuhinaa suomalaispelaajan ympärillä – turkulainen design kiinnostaa: "Aika kovat nimet käyneet hypistelemässä"

Golfmailayritys Takomo näki tilaisuuteensa, kun sen Turussa sijaitsevalla toimistolla saatiin vihiä siitä, että lajin harvoihin suomalaishuippuihin lukeutuva Kalle Samooja – joka on sattumoisin vielä turkulainen – saattaisi olla kiinnostunut välinemerkin vaihtamisesta.

– Kalle tykkäsi mailoista tosi paljon. On todella siistiä tehdä yhteistyötä suomalaisen kärkipelaajan kanssa. Hän pelaa isoilla kentillä elämää mullistavista rahoista LIV-kiertueella, niin on kiva nähdä, että hänellä on luottoa meidän mailoihimme, Takomon kumppanuuksista ja vaikuttajamarkkinoinnista vastaava johtaja Joonas Laasila kommentoi MTV Urheilulle.