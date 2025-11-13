Oliver Lindell jäi golfin Euroopan-kiertueen finaalikilpailun avauksessa par-tulokseen 72. Lindell kärsi torstaina Dubaissa samanlaisista puttipelin ongelmista kuin aiemmin Abu Dhabissa.

Lindellillä lyöntipeli sujuu, mutta hän ei pysty nyt hyödyntämään sitä.

– Ainekset olivat taas huippurundiin, mutta synkkää on griineillä. Tässä on nyt todella haastava pätkä meneillään, Lindell harmitteli tiedotteessaan.

– Etuysillä oli paljon hyviä paikkoja, mutta laitoin liian monta lyhyttä puttia ohi. Takaysillä lähestymiset jäivät liian kauas.

Lindell jakaa ensimmäisen kierroksen jälkeen sijaa 36, ja kilpailua johtava Yhdysvaltain Michael Kim on kahdeksan lyöntiä edellä.

– Se syö, kun lyöt pari loistavaa lyöntiä ja laitat hyvästä paikasta putin ohi. Alkaa lippis kiristää, Lindell tunnusti.