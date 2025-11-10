Golftähti Sami Välimäki jatkaa PGA:n syysturnausten sarjaa, vaikka onnistui jo saavuttamaan paikan tulevan vuoden kiertueelle Meksikon kakkossijallaan.

Välimäki sijoittui viikonloppuna jaetulle toiselle sijalle Los Cabosin kilpailussa. Noin 463 000 euron palkintorahojen lisäksi hän kuittasi paikan ensi vuoden PGA-kiertueelle noustuaan maailmanlistalla sadan parhaan joukkoon.

Tämä ei kuitenkaan muuta Välimäen suunnitelmaa tuleville viikoille. Lentokentältä matkalla Bermudaan tavoitettu Välimäki kertoo kisaavansa jo tällä viikolla seuraavassa turnauksessa.

– Tärkeä homma itselleni oli tällä kolmen viikon (kauden) viimeiselle setille oli hommata paikka ensi vuodelle. Se on nyt sitten klaarattu kotiin heti ekan viikon jälkeen, Välimäki iloitsee MTV Urheilulle.

– Olen vielä kolme viikkoa reissussa. Ei muutu taktiikka. Nyt koetetaan vain päästä kuudenkympin joukkoon, ja ensi vuodeksi olisi kaksi paikkaa niihin Signature-kisoihin, jotka ovat PGA Tourilla kuitenkin niitä isoimpia kisoja. Koetetaan päästä niihin heti alkukaudella mukaan.

Menestyksestä huolimatta Välimäellä jäi sopivasti myös hampaankoloon. Ennen kaikkea puttipelissä tuli liikaa siimaa kisan voittaneelle Yhdysvaltain Ben Griffinille.

– Ehkä viikonloppuna jäi vähän piippuun. Puttaaminen ei ollut ihan sillä tasolla, joka olisi vaadittu voittoon, mutta kokonaisuutena oli kuitenkin hyvä viikko.