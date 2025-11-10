Suomalaisgolffari Sami Välimäki on yltänyt jaetulle toiselle sijalle PGA-kiertueen kilpailussa Meksikon Los Cabosissa.

Välimäki putosi kolmannen kierroksen myötä neljä sijaa ja lähti päätöspäivään sijalta kuusi, mutta hän kapusi sunnuntaina takaisin kärkikolmikkoon.

Suomalainen selvitti neljännen kierroksen 64 lyönnillä eli kahdeksan alle parin. Kierrokseen mahtui kahdeksan birdietä. Välimäen yhteistulos kilpailussa oli 27 alle parin.

Kilpailun voitti Yhdysvaltain Ben Griffin tuloksella 29 alle parin, ja hän rikkoi radan aiemman ennätyksen kahdella lyönnillä. Voitto oli hänelle kolmas tällä kaudella.

Toista sijaa jakoi Välimäen kanssa Yhdysvaltain Chad Ramey. Kumpikin saa palkinnoksi 534 000 dollaria eli noin 463 000 euroa. Griffinin palkintosumma on päälle miljoona dollaria.

Välimäki kamppaili kilpailussa pelioikeudestaan PGA-kiertueella. Hän oli ennen Los Cabosin kilpailua kiertueen tilastoissa sijalla 103, ja sata parasta saa pelioikeuden ensi kaudeksi. Komean sijoituksensa myötä Välimäki nousi listalla sijalle 76 ja varmisti pelioikeutensa PGA-kiertueelle myös ensi kaudeksi.