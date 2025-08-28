Nuori mies ryösti nuorempiaan Oulussa – poliisi löysi teräaseen ja huumeita

Poliisi on selvittänyt Oulussa ja Muhoksella Pohjois-Pohjanmaalla viikonlopun aikana tapahtuneita ryöstöjä, joissa oli osallisena kaksi nuorta.
Vuonna 2007 syntyneen nuoren miehen epäillään Oulun poliisilaitoksen mukaan anastaneen sunnuntaina alaikäiseltä nuorelta kengät ja vyön velanperinnän yhteydessä Muhoksella alakoulun pihalla.
– Tekijällä epäillään olleen tekohetkellä teräase, minkä avulla tämä on saanut asianomistajan luopumaan omaisuudestaan. Lisäksi asianomistajaa on lyöty, poliisi kertoo tiedotteessaan.
Sama mies vei toiselta nuorelta puhelimen, sivulliset yrittivät auttaa
Myöhemmin sunnuntaina samaisen nuoren miehen epäillään anastaneen alaikäiseltä nuorelta puhelimen Muhokselta Ouluun menossa olevassa linja-autossa.
Tekijä oli ensin lainannut nuoren puhelinta, minkä jälkeen tämän epäillään suusanallisesti uhanneen nuorta sekä esitelleen teräasetta.
– Nuori pääsi poliisin mukaan juoksemaan pois paikaltaan ja huutamaan apua, jolloin kuljettaja on pysäyttänyt linja-auton.
Epäilty pääsi tässä vaiheessa pakenemaan avatusta linja-auton ovesta.
Linja-autossa matkustajana ollut pariskunta oli lähtenyt tekijän perään.
– Epäillyn esiteltyä hallussaan olevaa teräasetta, oli pariskunta palannut linja-autolle.
Epäilyn hallussa oli huumeita
Poliisi otti miehen kiinni pian tapahtuneen jälkeen lähialueelta.
Epäillyn hallussa oli huumeita. Läheisestä metsiköstä löytyi myös epäilty teossa käytetty teräase.
Rikoksesta epäilty on ollut pidätettynä esitutkinnan alkuvaiheessa.