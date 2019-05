Nuoret stressaavat alavalintaa ja moni pitää välivuoden – "Nuoret eivät odota omannäköisen elämän alkamista eläkeikään"

Lukiolaistytöistä 78 prosenttia stressaa alavalintaansa opintojen aikana. Pojilla vastaava luku on 59 prosenttia. Tutkimuksen mukaan nuoret ovat kuitenkin positiivisia työelämää kohtaan. Lukiolaisista 85 prosenttia uskoo, että heille löytyy oma paikka työelämässä. Näkemys on yhtä valoisa ammatillisten opiskelijoiden joukossa.

Esikuvat ja some auttavat jatko-opintopohdinnoissa



Jatkokouluttautuminen on tärkeä osa nuorten suunnitelmia. Lukiolaisista reilut 80 prosenttia aikoo hakea opiskelemaan lukion jälkeen yliopistoon. Määrä on sama kuin viime vuonna. Yliopiston suosio on noussut viidessä vuodessa 5 prosenttiyksikköä. Ammattikorkeakoulun suosio on vastaavassa ajassa laskenut 11 prosenttiyksikköä. Sinne lukiolaisista aikoo hakea 38 prosenttia.