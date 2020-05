Kysely: Nuoret kaipaavat enemmän tietoa opiskeluvaihtoehdoista – moni pohtinyt myös opintojen keskeyttämistä

Lähes kaikki aikovat jatkaa opiskelua peruskoulun jälkeen

Moni on pohtinut opintojen keskeyttämistä

Kyselyn mukaan suurin osa toisen asteen opiskelijoista on harkinnut opintojensa keskeyttämistä, tai ajatus keskeyttämisestä on ainakin käynyt mielessä. Tulos on sikäli yllättävä, että vuoden 2019 Lukiolaisbarometrissä ja Amisbarometrissä alle 17-vuotiaista suurin osa uskoi valmistuvansa. Lukiolaisista näin ajatteli tuolloin 97 prosenttia ja ammattioppilaitosten opiskelijoista 95 prosenttia.