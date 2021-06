Nuoret miettivät sijoittamisen vastuullisuutta vanhempaa väestöä tarkemmin – kuitenkin myös äkkirikastuminen kiehtoo

– Yksi sijoittamisen hyvä puoli on, että ollaan vähän eri tavalla kiinnostuneita taloudesta ja yhteiskunnasta. Jos on rahat kiinni yrityksessä, kiinnostaa, miksi ja mihin yritykset tekevät investointeja, Mikkonen selittää.

– Esimerkiksi pankit eivät enää välttämättä rahoita sellaista toimintaa, jolla on iso hiilijalanjälki. Näin ohjataan toimintaa kestävämpään suuntaan ympäristön näkökulmasta.

Mielikuva sijoittamisesta varakkaiden ihmisten harrastuksena on murtumassa. Takuusäätiönkin tapahtumalistalla on paneelikeskustelu, jossa pohditaan, pitäisikö pienituloistenkin varautua tulevaisuuteen sijoittamalla.

Sosiaalinen media vaikuttaa sijoituskäyttäytymiseen

Sosiaalinen media on ollut osaltaan vaikuttamassa nuorten kiinnostukseen sijoittaa. Mikkosen mukaan myönteistä on se, että sosiaalisessa mediassa käydään keskustelua sijoittamisesta nuorten omalla kielellä. Perinteiset sijoitustoimijat kuten pankit ovat vasta nyt alkaneet olla somessa entistä enemmän mukana.

Somevaikuttajilla on merkitystä nuorten sijoittamiseen. Esimerkiksi Mimmit sijoittaa eli Pia-Maria Nickström ja Hanna Tikander puhuvat suositussa podcastissaan paljon rahasta, sijoittamisesta sekä säästämisestä. Mikkosen mukaan on virkistävää, että he tuovat sijoitusasioita kansankielelle ja rikkovat kuvaa sijoittajista harmaina pukumiehinä.