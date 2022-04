Nuoret pitävät kotimaisia nuorten elokuvia tylsinä – kyselyssä kiitosta saa suomalaisen kulttuurin kuvaaminen

Osa vastaajista ei pidä elokuvien "suomalaisuutta" vikana. He kehuvat tuttuja ympäristöjä sekä kuvauspaikkoja. Kun kuvauspaikka on tuttu, se on samaistuttavampi. Muutama vastaaja kokee, että kotimaisissa elokuvissa on hyvin edustettuna suomalainen tapakulttuuri sekä suomalaisten suhtautuminen luontoon.