Kysely paljastaa: Nuoret ovat valmiita siihen, että heidän valintojaan rajoitetaan ilmastokriisin vuoksi

Vain harva uskoo ilmastonmuutoksen hillitsemisessä onnistumiseen

– Se on lohduton tulos. Nuoret kuitenkin toivat esiin, että he ovat valmiita rajoittamaan omia valintojaan, jotta ilmastonmuutoksen torjunnassa onnistutaan. Nuoret näkevät, että tulevaisuudessa liikutaan, syödään ja asutaan hyvin eri tavalla ja tullaan tekemään sellaisia päätöksiä, jotta löydetään ilmastonmuutoksessa ratkaisuja, Koskenkangas kertoo.

Nuorten mielestä kaikkein tärkeintä on saada ilmastonmuutos kuriin, jos halutaan, että Suomessa on hyvä elää vuonna 2050.

Nuorien ajatuksista on tärkeä kuulla nuorilta itseltään



Nuoret ovat kyselyn mukaan kiinnostuneita omasta tulevaisuudestaan ja suhtautuvat siihen optimistisesti. He myös kokevat, että he pystyvät vaikuttamaan tulevaisuuteen. Noin kolmasosa nuorista ajattelee omaa elämäänsä viiden, jopa kymmenenkin vuoden päähän.

– Usein aikuiset olettavat asioita nuorista ja heidän toiveistaan. Tästä hyvänä esimerkkinä on teknologia. Useasti meillä on stereotypinen kuva siitä, että nuoret ovat teknologiamyönteisiä diginatiiveja. Tutkimus kuitenkin osoitti, että nuorilla on kaksijakoinen suhtautuminen teknologiaan. Nuoret uskovat, että teknologian merkitys kasvaa, mutta he eivät ole varmoja siitä, onko tämä hyvä asia vai ei.