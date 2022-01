Vuoden esikuva Tim Sparv on huolissaan nuorista rajoitusten keskellä: "Onko meillä oikeasti suunnitelma?"

Jalkapalloilijan uransa viime vuonna lopettanut ex-maajoukkuekapteeni on tunnettu kannanotoistaan ihmisoikeuksien puolesta ja rasismia vastaan. Sparv on kertonut muun muassa näkemyksiään näistä teemoista useina viime vuosina.

Sparv kertoo nauttineensa kannanottamisesta. Se on ollut hänelle antoisaa, ja kiitostakin on tullut.

– Moni on tullut minulle ja meidän joukkueellemme Huuhkajille sanomaan, että vitsi, että on kiva, kun olette niin hienoja tyyppejä. On ymmärretty se, että meillä on mahtava asema yhteiskunnassa.