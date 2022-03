Tim Sparv majoitti ukrainalaispakolaisia kotiinsa – Huuhkajien ex-kapteeni tähtää keväällä ylioppilaaksi: "Miettivät, mitä toi jätkä tekee täällä"

Sparvin kotiin Vaasassa muutti muutama päivä sitten Ukrainasta sotaa pakoon lähtenyt perhe. Äiti, 12-vuotias tyttö ja 8-vuotias poika.

– Tuli sellainen idea, (kun mietin), että miten voisin auttaa näitä turvapaikanhakijoita konkreettisella tavalla. Tämä tuli mieleen. Tuntuu tosi hyvältä, että voin tukea heitä tällä tavalla, Sparv sanoo.

Sparv kertoo jo tavanneensa perheen Vaasassa.

– Oli kiva tavata ja kuulla heidän tairnansa, mistä he ovat kotoisin ja missä perheen isä on. Heillä oli pitkä matka ja he ovat väsyneitä, mutta he ovat onnelisia siitä, että ovat saaneet kodin Vaasasta.

Sparv sanoo haluavansa omalla esimerkillään kannustaa suomalaisia auttamaan hädässä olevia ukrainalaisia. Auttaa voi monella tavalla.

– Ei tarvitse olla niin, että he antavat asuntonsa. Voi lahjoittaa rahaa, antaa vaatteita tai lääkkeitä. On monia keinoja, miten voidaan auttaa ukrainalaisia, jotka tulevat meidän maahamme.

Sparv on tullut tunnetuksi yhteiskunnallisista kannanotoistaan. Hän on muun muassa vastustanut arvokisojen myöntämstä ihmisoikeuksia loukkaaviin maihin, vaatinut Mestarien liigan finaalin siirtämistä Venäjältä ja saanut joukkueensa polvistumaan kentällä tummaihoisten oikeuksien puolesta.

Sparv kertoo yhteiskunnallisen vaikuttamistarpeen heränneen hänessä vähitellen.

– Elin ehkä vähän omassa kuplassani ennen kuin tajusin, että maailmassa on paljon enemmän kuin jalkapallo ja minun työ. Sitä kautta halusin yrittää antaa vähän takaisin Suomelle tai mun lähialueelle, Sparv sanoo.

– Sitä kautta mun elämänfilosofia muuttui vähän. Keskityin tietysti jalkapalloon, mutta vapaa-aika mitä oli, käytin sen tehokkaammin ja tein parempia asioita muille.

Sparv haluaisi urheilijoiden osallistuman enemmän yhteiskunnalliseen keskusteluun asioissa, joihin he voivat vaikuttaa.

– Ei ole ok, että isot kisat jäjestetään Kiinassa, Qatarissa tai Venäjällä. On pakko miettiä, kenelle annetaan isoja turnauksia. Isoin vastuu on tietysti Fifalla, Uefalla ja isoilla organisaatioilla, Sparv sanoo.

– Rohkaisen kaikkia käyttämään omaa ääntään. Kuka tahansa oletkin, sinulla on iso vaikutusvalta. Se koskee koskee urehilijoita ja tavallisia ihmisiä yhteiskunnassa. Kannattaa ottaa kantaa ja sanoa omia mielipiteitä, mutta kannattaa myös kuunnella muita.

Ylioppilaskirjoitukset

Kun ukrainalaisperhe asuu Sparvin asunnossa Vaasassa, majoittuu mies itse äitinsä luona.

– Sekin on hieno asia, että saan viettää vähän enemmän aikaa äidin kanssa, Sparv hymyilee.

Vakituisesti Prahassa asuva Sparv on Suomessa osallistuakseen ylioppilaskirjoituksiin. Jalkapallouran aikana opiskelut jäivät vähiin, mutta nyt uran päätyttyä viime kauteen on aikaa paikata tilannetta.

Kirjoitukset alkoivat tällä viikolla ja jatkuvat vielä parin viikon ajan. Yksi aine, jonka Sparv kirjoittaa on historia.

– Historia on uusi harrastukseni, se on tosi mielenkiintoinen aihe. Se oli aika helppo päätös ottaa historia, en ole mitenkään hyvä siinä, mutta on tärkeä tietää, mitä on tapahtunut Suomessa ja maailmassa, ymmärtää suhteet maiden välillä ja ihmisten välillä. Se kehittää ihmisenä, kun pystyy ymmärtämään erilaisia mielipiteitä ja kulttuureita.

Sparv sanoo jatkavansa opintoja ylioppilaaksi valmistumisen jälkeenkin.

– Olen vähän vanhempi, ja on varmaan paljon oppilaita, jotka miettivät, mitä toi jätkä tekee täällä, Sparv naurahtaa.