Nuoret nukkuvat vähemmän kuin koskaan ennen, some syventää masennusoireita: "Vastaanotolla kävi 14-vuotias tyttö, joka toivoi, että vanhemmat söisivät hänen kanssaan edes kerran viikossa"

Algoritmit ruokkivat sisältöä



Tutkimuksessa havaittiin, että kyseessä on itseään vahvistava kierre.

– Jos nuori on jo vähän masentunut, hän saattaa hakea vähän masentavaa sisältöä ja toisaalta myös nämä algoritmit voivat pahentaa tätä entisestään. Eli mitä enemmän käy tietynlaisilla sivustoilla, sitä enemmän algoritmit syöttävät samankaltaista sisältöä, Kosola sanoo.

Tutkija Silja Kosola on huolissaan sosiaalisen median liikakäytön lisäksi nuorten unen vajavaisuudesta.

– Sosiaalisessa mediassa usein nuoret vertaavat itseään tavallaan parempina pitämiinsä ihmisiin ja näyttää, että toisten elämä on niin täydellistä. Se hypoteesi sai tukea. Jos toiset on kauniimpia, rikkaampia tai menestyneempiä kuin itse on, niin siitä itsetunto laskee vastaavasti.