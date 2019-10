Nuorten lääkärien puheenjohtaja HUS:n ongelmista: "Lisää resursseja ja ohjausta kaivataan"

MTV Uutisten haltuunsa saamassa HUS:n omassa raportissa nuoret lääkärit antavat karun kuvan sairaanhoitopiirin toimintatavoista. Nimettömänä raporttiin haastatellut lääkärit puhuvat huonosta johtamisesta ja pitkään jatkuneesta pelon ilmapiiristä. Epäkohtien esiin nostaminen on lääkärien mukaan johtanut ongelmiin.

Nuori lääkäri kaipaa ohjausta

MTV:n Seitsemän uutisissa vieraillut Sara Launio sanoi, että vastaajien kuvaama tilanne on sairaanhoitopiirissä valitettavan totta osassa klinikoita, mutta lisäsi että HUS on hyvin iso yksikkö. Launio on myös itse erikoistuva lääkäri HUS:ssa.