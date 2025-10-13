Tuhannet oppilaat jättävät yhä kesken ammatillisen koulutuksen. Koulupudokkaiden määrä ei ole tippunut, vaikka oppivelvollisuus nostettiin 18 vuoteen. Esimerkiksi kone- ja tuotantotekniikassa joka neljäs keskeytti opinnot kokonaan.
MTV Uutiset kävi Hyriassa Riihimäellä, sähköalan opintoja seuraamassa, jossa opettajan mukaan harva keskeyttää.
Hälyttäviä lukuja
Kun katsoo koko Suomea ja esimerkiksi kone- ja tuotantotekniikkaa, tilanne on todella huolestuttava.
Vuonna 2021 perustutkinnon aloittaneista opiskelijoista vain noin puolet oli valmistunut kolmen vuoden kuluessa. Ammattitutkinnossa valmistumisaste oli vielä heikompi: 45 % kahden vuoden jälkeen.
Molemmissa tutkinnoissa joka neljäs opiskelija keskeytti ammatilliset opinnot kokonaan.
– Opintojen läpäisyssä on todella isoja puutteita. Varmasti on iso haaste monissa oppilaitoksissa, että saadaan opiskelijat siellä pysymään ja saadaan opinnot suoritettua, toteaa johtava asiantuntija Paula Kilpeläinen Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta eli Karvista.
Ylipäätänsä koulupudokkaiden määrä ei ole laskussa, oppivelvollisuuden pidentämisestä huolimatta.
– Koulupudokkaiden määrässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tutkintojen läpäisyssä ei myöskään ole tapahtunut merkittävää muutosta.
Tutkintojen läpäisyä tulee parantaa
Asiantuntijan mukaan oppilaiden työelämätaidoissa on selviä heikkouksia.
Härkänen on huolissaan valmistuvien ammattitaidon tasosta.
– Mennään ajoissa työpaikalle, tervehditään, oma-aloitteisuus, ilmoitetaan, jos ei päästä työpaikalle, Kilpeläinen luettelee asioita, joissa pitäisi petrata.
– Työelämän pelisääntöihin sitoutuminen, asenne, motivaatio, halu oppia, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot – nämä korostuvat todella paljon, jatkaa Kilpeläinen.
Karvin mukaan tutkintojen läpäisyä tulee parantaa oppilaiden ohjaukseen ja tukeen panostamalla.
Yhä joka neljäs 15 vuotta täyttäneestä väestöstä on ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa, selviää Tilastokeskuksesta.
Monella erityisen tuen päätös
Kuusi prosenttia niistä opiskelijoista, joita oppivelvollisuuden laajentaminen koski ensimmäistä kertaa, oli keskeyttänyt toisen asteen opinnot. Suurin osa näistä koulupudokkaista oli ammatillisen koulutuksen opiskelijoita ja monella heistä oli erityisen tuen päätös.
Toisen asteen koulupudokkaita oli 3 795 ja heidän osuutensa oli kuusi prosenttia kaikista syksyllä 2021 toisen asteen opinnot aloittaneista. Valtaosa (81 %) toisen asteen koulupudokkaista on ammatillisen koulutuksen opiskelijoita.
Pudokkaiden määrä on pysynyt Karvin mukaan suurin piirtein sama kuin aikaisempina vuosina.