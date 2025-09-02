Kysely: Joka neljännellä ammattikoululaisella ei ole kaveria – "Yksinäisyys on stressitila"

Opiskelijoiden yksinäisyys on vähentynyt parin viime vuoden aikana Suomessa. Eniten vaikeaa yksinäisyyttä kokevat korkeakouluopiskelijat.

Sosiaalialan järjestö HelsinkiMission alkuvuodesta toteuttamassa School to Belong -yksinäisyyskyselyssä kysyttiin muun muassa opiskelijoiden kavereiden määrästä.

Esimerkiksi ammatillisissa oppilaitoksissa joka neljäs vastaaja kertoi, ettei heillä ole omassa oppilaitoksessaan ainuttakaan kaveria.

– Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelu on todella yksilöllistä. Siellä halutaan huomioida opiskelijan aiempaa osaamista ja koulupolku määrittyy sen mukaan. Se on tietysti hyvä periaate, mutta kääntöpuoli on se, että osa opiskelijoista jää yhteisön ulkopuolelle, sanoo HelsinkiMission asiantuntija Panu Janhunen.

Toisen asteen oppilaitoksissa Helsingissä psykologina työskentelevä Nea Hannula pitää yhtenä syynä sitä, että ammattioppilaitoksissa opiskelijoita on nykyään hyvin laidasta laitaan.

– Tullaan erilaisista taustoista kouluun. Riippuu siitä, onko tullut suoraan peruskoulusta vai onko välissä muita opiskeluja tai työelämää. Silloin voi olla haastavaa löytää sitä omaa porukkaa, Hannula sanoo.

Joka kolmas korkeakouluopiskelija kokee haitallista yksinäisyyttä

Melko usein tai jatkuvasti yksinäisyyttä oppilaitoksessa kokevien opiskelijoiden määrä on vähentynyt HelsinkiMission kyselyn perusteella. Korkeakoulussa opiskelevista 33 prosenttia kokee haitallista yksinäisyyttä, kun vielä kaksi vuotta sitten lukema oli 48 prosenttia.

Ammattikoululaisista haitallista yksinäisyyttä koki runsas viidennes vastaajista. Yläkoululaisilla vastaava lukema oli 10 prosenttia.

Sosiaalisen median, älylaitteiden ja pelien vaikutuksiin suhtauduttiin kaksijakoisesti. Puolet vastaajista oli sitä mieltä, että digilaitteilla on sekä kielteisiä että myönteisiä vaikutuksia opiskelijoiden väliseen kanssakäymiseen.

– Ihmiset ovat toki kontaktissa enemmän sähköisten välineiden kautta kuin livenä. Mutta olemme huomanneet, että tilanne on parantunut. Ei mihinkään toivottomuuteen vaivuta tässäkään asiassa. Parempaan suuntaan ollaan menty, sanoo kuraattori Riitta Hirsikoski Helsingin kaupungilta.

"Yksinäisyys on stressitila"

Pidemmän päälle yksinäisyydellä voi olla monia negatiivisia vaikutuksia opiskeluun, muistuttaa Panu Janhunen.

– Yksinäisyys on stressitila. Se on merkki siitä, että ihminen ei ole tyytyväinen omiin sosiaalisiin suhteisiin. Se on hyvin inhimillinen tunne, mitä kaikki kokevat joskus, mutta pitkittyessään puhutaan haitallisesta yksinäisyydestä, jolla on muun muassa terveyteen haitallisia vaikutuksia. Sekä fyysisesti että psyykkisesti, hän toteaa.

HelsinkiMission yksinäisyyskyselyyn vastasi alkuvuonna 3 800 oppilasta ja opiskelijaa. Vastaajia oli lähes 50:sta eri oppilaitoksesta.