Nuokkumista ja möläyttelyä – mitä Euroopassa vierailleen Joe Bidenin kömmähdyksistä pitäisi ajatella?

Asiantuntijan mukaan tämä on kuitenkin tuttua 78-vuotiaalle presidentille.

– Hän on tehnyt monikymmenvuotisen poliittisen uran ja hän on aina möläytellyt kaikenlaista sellaista, mitä on saanut selitellä myöhemmin ja sekoillut sanoissaan sekä unohtanut asioita. Yhdysvalloissa Bidenin vastustajat haluavat nähdä dementian tai mielenhäiriön ongelman, Ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Annala sanoo.